Май, 31 в 7:15

На 97-е сутки полномасштабной войны российские захватчики основные усилия сосредотачивают на установлении контроля над Северодонецком Луганской области.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, россияне активно используют средства радиоэлектронной борьбы.

По состоянию на 31 мая оккупанты идут штурмом в районах Северодонецка и Тошковки. Боевые действия продолжаются.

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В то же время за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины разрушили планы врага сразу на трех направлениях.

Так, попытка штурма в районе села Долгенькое на Славянском направлении не была для врага успешной. Поэтому россиянам пришлось отойти на ранее занятые позиции.

Отошли захватчики, понеся потери после неудачной попытки разведки маршрутов дальнейшего продвижения в районе Лимана.

Украинские защитники помешали боевым и штурмовым действиям оккупантов и в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Нырково, Берестовое, Покровское, Доломитное на Бахмутском направлении.

30 мая только на Донецком и Луганском направлениях украинские военные отразили восемь атак россиян, уничтожив:

один танк,

четыре артиллерийских системы,

пять боевых бронированных машин,

два вражеских автомобиля.

Подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету Х-59МК.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 97-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Сергей Гайдай