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У Европейского Союза нет другого выбора, чем еще больше приблизить Украину к себе. А решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в Евросоюз, которое лидеры ЕС должны рассмотреть уже через несколько недель, отвечает интересам Европы и имеет решительную поддержку со стороны Европарламента. Об этом заявила президент Европарламента Роберта Мецолла.