Взрывы в Одессе и уличные бои в Северодонецке: что происходит на 97-е сутки войны (онлайн)
В Европейском Союзе снова не согласовали шестой пакет санкций против страны-агрессора России.
Беларусь планирует провести возле границы с Украиной “мобилизационные учения” с 22 июня до 1 июля.
Оккупанты обустраивают фильтрационные лагеря на границе с Эстонией.
Газпром прекращает поставки газа в Нидерланды с 31 мая.
Благодаря удачному наступлению ВСУ армия РФ отошла от Николаевки на Херсонщине.
В Бахмутском районе из-за боевых действий произошла утечка аммиака. Информации о погибших и пострадавших нет.
Обмен пленных передан под юрисдикцию Главного управления разведки Министерства обороны и Службы безопасности Украины.
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