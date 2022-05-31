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Факты / Украина
Юля Захарченко |
Взрывы в Одессе и уличные бои в Северодонецке: что происходит на 97-е сутки войны (онлайн)

Взрывы в Одессе и уличные бои в Северодонецке: что происходит на 97-е сутки войны (онлайн)

В Европейском Союзе снова не согласовали шестой пакет санкций против страны-агрессора России.

Беларусь планирует провести возле границы с Украиной “мобилизационные учения” с 22 июня до 1 июля.

Оккупанты обустраивают фильтрационные лагеря на границе с Эстонией.

Газпром прекращает поставки газа в Нидерланды с 31 мая.

Благодаря удачному наступлению ВСУ армия РФ отошла от Николаевки на Херсонщине.

В Бахмутском районе из-за боевых действий произошла утечка аммиака. Информации о погибших и пострадавших нет.

Обмен пленных передан под юрисдикцию Главного управления разведки Министерства обороны и Службы безопасности Украины.

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00:50 - 31 мая

У Европейского Союза нет другого выбора, чем еще больше приблизить Украину к себе. А решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в Евросоюз, которое лидеры ЕС должны рассмотреть уже через несколько недель, отвечает интересам Европы и имеет решительную поддержку со стороны Европарламента. Об этом заявила президент Европарламента Роберта Мецолла.

Володимир Зеленський, Роберта Мецола

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00:32 - 31 мая

Пауза уж слишком затянулась. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз скорее согласовать шестой пакет санкций против России.

После принятия пятого пакета санкций прошло уже 52 дня, европейские страны до сих пор не могут согласовать новый пакет, содержащий эмбарго на российскую нефть.

Володимир Зеленський

Фото: Офис президента

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00:19 - 31 мая

Одна из главных целей оккупанта – уничтожить экономику Украины, где захват предприятий и мародерство выбраны приоритетным методом.

— Наша миссия – обеспечение релокации компаний на Закарпатье в рекордные сроки и по максимально упрощенным процедурам. Разработка этих механизмов и дорожных карт была сложным процессом, а доверие и надежность партнерства стали решающими с первых дней их интеграции, — отметил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

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00:15 - 31 мая

Литва готовит новый пакет военной помощи для Украины. Он будет включать бронетехнику, грузовики, внедорожники, партию антидронов и тепловизоров.

Также Литва купит для Украины Bayraktar, на который собирали €5 млн по всей стране через ведущего Андрюса Тапинаса.

Литва

Фото: Depositphotos

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