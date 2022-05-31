Окупанти намагаються встановити контроль над Сєвєродонецьком – Генштаб ЗСУ

Травень, 31 в 7:15

На 97-му добу повномасштабної війни російські загарбники основні зусилля зосереджують на встановленні контролю над Сєвєродонецьком Луганської області.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, росіяни активно застосовують засоби радіоелектронної боротьби.

Станом на 31 травня окупанти ідуть штурмом у районах Сєвєродонецька та Тошківки. Бойові дії тривають.

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Водночас упродовж минулої доби Збройні сили України зруйнували плани ворога одразу на трьох напрямках.

Так, спроба штурму в районі Довгенького на Слов’янському напрямку не була для ворога успішною. Через це росіянам довелось відійти на раніше зайняті позиції.

Відійшли загарбники, зазнавши втрат після невдалої спроби розвідки маршрутів подальшого просування в районі Лимана.

Українські захисники завадили бойовим та штурмовим діям окупантів і в районах населених пунктів Золоте, Комишуваха, Ниркове, Берестове, Покровське, Доломітне на Бахмутському напрямку.

30 травня лише на Донецькому та Луганському напрямках українські військові відбили вісім атак росіян, знищивши:

один танк,

чотири артилерійських системи,

п’ять бойових броньованих машин,

два ворожих автомобілі.

Підрозділи протиповітряної оборони збили крилату ракету Х-59МК.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 97-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Сергій Гайдай