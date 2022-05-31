В Киеве с 1 июня откроют более трех десятков садиков
С 1 июня в разных районах Киева откроют 34 коммунальных садика.
Возобновят свою работу только те заведения, в которых или рядом с которыми есть укрытия.
Также готовы к возобновлению работы 14 частных садов.
– Это сложное, но необходимое решение для столицы, которая живет в условиях военного положения.
Многие родители работают или планируют вернуться к работе, в том числе и на предприятия критической инфраструктуры, а детей оставить не с кем, – отметил городской глава Киева Виталий Кличко.
Принимают детей в садик при условии наличия справки от обоих родителей о том, что они работают.
Какие коммунальные детсады будут работать с 1 июня
- Голосеевский район – шесть садов (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798),
- Дарницкий район – два садика (№550, 809),
- Деснянский район – один садик (№758),
- Днепровский район – четыре садика (№ 244, 535, 619, 655),
- Оболонский район – три садика (№30, 572, 704),
- Печерский район – один садик (№424),
- Подольский район – три садика (№307, 486, 777),
- Святошинский район – три садика (№33, 179, 214),
- Соломенский район – шесть садов (№10, 63, 168, 376, 382, 648),
- Шевченковский район – пять садиков (№79, 112, 180, 429, 810).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 97-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Виталій Кличко