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Факти / Україна

У Києві з 1 червня відкриють понад три десятки садочків

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
У Києві з 1 червня відкриють понад три десятки садочків
Фото: Depositphotos

Із 1 червня в різних районах Києва відкриють 34 комунальних садочки.

Відновлять свою роботу тільки ті заклади, в яких або поруч із якими є укриття.

Також готові до відновлення роботи 14 приватних садочків.

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– Це складне рішення для столиці, що живе в умовах воєнного стану, але необхідне.

Багато батьків працюють або планують повернутися до роботи, зокрема і на підприємства критичної інфраструктури, а дітей залишити не мають із ким, – зауважив міський голова Києва Віталій Кличко.

Прийматимуть дітей до садочка за умови наявності довідки від обох батьків про те, що вони працюють.

Які комунальні дитсадки працюватимуть із 1 червня

  • Голосіївський район – шість садочків (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798),
  • Дарницький район – два садочки (№550, 809),
  • Деснянський район – один садок (№758),
  • Дніпровський район – чотири садочки (№ 244, 535, 619, 655),
  • Оболонський район – три садочки (№30, 572, 704),
  • Печерський район – один садок (№424),
  • Подільський район – три садочки (№307, 486, 777),
  • Святошинський район – три садочки (№33, 179, 214),
  • Солом’янський район – шість садочків (№10, 63, 168, 376, 382, 648),
  • Шевченківський район – п’ять садочків (№79, 112, 180, 429, 810).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 97-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Віталій Кличко 

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