У Києві з 1 червня відкриють понад три десятки садочків
Із 1 червня в різних районах Києва відкриють 34 комунальних садочки.
Відновлять свою роботу тільки ті заклади, в яких або поруч із якими є укриття.
Також готові до відновлення роботи 14 приватних садочків.
– Це складне рішення для столиці, що живе в умовах воєнного стану, але необхідне.
Багато батьків працюють або планують повернутися до роботи, зокрема і на підприємства критичної інфраструктури, а дітей залишити не мають із ким, – зауважив міський голова Києва Віталій Кличко.
Прийматимуть дітей до садочка за умови наявності довідки від обох батьків про те, що вони працюють.
Які комунальні дитсадки працюватимуть із 1 червня
- Голосіївський район – шість садочків (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798),
- Дарницький район – два садочки (№550, 809),
- Деснянський район – один садок (№758),
- Дніпровський район – чотири садочки (№ 244, 535, 619, 655),
- Оболонський район – три садочки (№30, 572, 704),
- Печерський район – один садок (№424),
- Подільський район – три садочки (№307, 486, 777),
- Святошинський район – три садочки (№33, 179, 214),
- Солом’янський район – шість садочків (№10, 63, 168, 376, 382, 648),
- Шевченківський район – п’ять садочків (№79, 112, 180, 429, 810).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 97-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Віталій Кличко