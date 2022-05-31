У Києві з 1 червня відкриють понад три десятки садочків

Травень, 31 в 6:31

Із 1 червня в різних районах Києва відкриють 34 комунальних садочки.

Відновлять свою роботу тільки ті заклади, в яких або поруч із якими є укриття.

Також готові до відновлення роботи 14 приватних садочків.

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– Це складне рішення для столиці, що живе в умовах воєнного стану, але необхідне. Багато батьків працюють або планують повернутися до роботи, зокрема і на підприємства критичної інфраструктури, а дітей залишити не мають із ким, – зауважив міський голова Києва Віталій Кличко.

Прийматимуть дітей до садочка за умови наявності довідки від обох батьків про те, що вони працюють.

Які комунальні дитсадки працюватимуть із 1 червня

Голосіївський район – шість садочків (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798),

Дарницький район – два садочки (№550, 809),

Деснянський район – один садок (№758),

Дніпровський район – чотири садочки (№ 244, 535, 619, 655),

Оболонський район – три садочки (№30, 572, 704),

Печерський район – один садок (№424),

Подільський район – три садочки (№307, 486, 777),

Святошинський район – три садочки (№33, 179, 214),

Солом’янський район – шість садочків (№10, 63, 168, 376, 382, 648),

Шевченківський район – п’ять садочків (№79, 112, 180, 429, 810).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 97-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Віталій Кличко