Май, 31 в 13:31

31 мая нардепы намерены объявить недоверие Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой.

Сама омбудсмен накануне заявила, что решение об ее увольнении якобы было принято после совещания у президента.

Также, отметила Людмила Денисова, депутатам ВР предложили подписать письмо о выражении ей недоверия.

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А уже сегодня, 31 мая, во фракции Слуга народа сообщили, что подписи уже собраны.

Известно, что ранее в медиапространстве нарастало недовольство риторикой подачи Денисовой информации о половых преступлениях российских военных против украинцев.

Журналисты даже просили омбудсмена скорректировать коммуникацию в соответствии с этикой распространения чувствительной информации.

Что известно о Людмиле Денисовой

Уполномоченная Верховной Рады Людмила Денисова родилась 6 июля 1960 года в Архангельске.

Имеет дипломы по специальностям:

дошкольное воспитание (Архангельское педагогическое училище, 1975-1978 годы),

правоведение (Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет (после 1991 года – Санкт-Петербургский государственный университет), 1982-1989 годы),

экономика (учет и аудит) (Таврический институт предпринимательства и права, 1993-1995 годы).

Имеет научную степень кандидата юридических наук, а также награждена орденом За заслуги ІІІ степени (2019 год).

Начала трудовой путь Людмила Денисова, работая воспитателем в детском саду.

Следующие девять лет она посвятила системе судопроизводства, занимая должности секретаря судебного заседания, заведующей канцелярией и консультанта Архангельского областного суда.

Проработав два года юрисконсультом Крымского областного Комитета ЛКСМ Украины, Людмила Денисова стала инспектором по кадрам Крымского филиала Пенсионного фонда СССР, а следующие шесть лет уже проработала там на руководящих должностях.

В 1998 году Людмила Денисова сначала стала министром экономики Автономной Республики Крым, а затем в этом же году возглавила министерство финансов.

Далее Денисова работала начальником Управления Государственного казначейства в АР Крым, а затем возглавила общество ООО Корпорация Гуматекс.

Четыре раза Людмила Денисова становилась народным депутатом (пятого, шестого, седьмого и восьмого созывов).

Парламент покидала она в 2007-2010 годах, когда стала министром труда и социальной политики Украины. Возвращалась на этот пост нынешний омбудсмен еще и в 2014 году.

Сложила депутатский мандат Людмила Денисова и в 2018 году после того, как 15 марта ее назначили Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека.

Кто может заменить Людмилу Денисову в должности омбудсмена

В сети есть информация, что в настоящее время Офис президента рассматривает на должность Уполномоченной по правам человека несколько кандидатур среди представителей Слуги народа.

Основным претендентом на должность называют депутата и главу подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлию Гришину.

Она является:

профессором кафедры трудового права и права социального обеспечения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (с 2014 года),

членом комиссии по праву научно-методической комиссии по высшему образованию Министерства образования и науки Украины,

судьей постоянно действующего Третейского суда саморегулирующейся организации Профессиональная ассоциация регистраторов и депозитариев.

управляющим партнером юридической бизнес-школы CTRL.School.

Также звучат имена еще двух нардепов от Слуги народа – адвоката Александра Качуры и юриста Тараса Тарасенко.

Первый является заместителем главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

А второй возглавляет подкомитет по правам человека Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Источник: Уполномоченный ВР Украины по правам человека, Слуга народа