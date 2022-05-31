От воспитательницы – до омбудсмена: что известно о Людмиле Денисовой
31 мая нардепы намерены объявить недоверие Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой.
Сама омбудсмен накануне заявила, что решение об ее увольнении якобы было принято после совещания у президента.
Также, отметила Людмила Денисова, депутатам ВР предложили подписать письмо о выражении ей недоверия.
А уже сегодня, 31 мая, во фракции Слуга народа сообщили, что подписи уже собраны.
Известно, что ранее в медиапространстве нарастало недовольство риторикой подачи Денисовой информации о половых преступлениях российских военных против украинцев.
Журналисты даже просили омбудсмена скорректировать коммуникацию в соответствии с этикой распространения чувствительной информации.
Что известно о Людмиле Денисовой
Уполномоченная Верховной Рады Людмила Денисова родилась 6 июля 1960 года в Архангельске.
Имеет дипломы по специальностям:
- дошкольное воспитание (Архангельское педагогическое училище, 1975-1978 годы),
- правоведение (Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет (после 1991 года – Санкт-Петербургский государственный университет), 1982-1989 годы),
- экономика (учет и аудит) (Таврический институт предпринимательства и права, 1993-1995 годы).
Имеет научную степень кандидата юридических наук, а также награждена орденом За заслуги ІІІ степени (2019 год).
Начала трудовой путь Людмила Денисова, работая воспитателем в детском саду.
Следующие девять лет она посвятила системе судопроизводства, занимая должности секретаря судебного заседания, заведующей канцелярией и консультанта Архангельского областного суда.
Проработав два года юрисконсультом Крымского областного Комитета ЛКСМ Украины, Людмила Денисова стала инспектором по кадрам Крымского филиала Пенсионного фонда СССР, а следующие шесть лет уже проработала там на руководящих должностях.
В 1998 году Людмила Денисова сначала стала министром экономики Автономной Республики Крым, а затем в этом же году возглавила министерство финансов.
Далее Денисова работала начальником Управления Государственного казначейства в АР Крым, а затем возглавила общество ООО Корпорация Гуматекс.
Четыре раза Людмила Денисова становилась народным депутатом (пятого, шестого, седьмого и восьмого созывов).
Парламент покидала она в 2007-2010 годах, когда стала министром труда и социальной политики Украины. Возвращалась на этот пост нынешний омбудсмен еще и в 2014 году.
Сложила депутатский мандат Людмила Денисова и в 2018 году после того, как 15 марта ее назначили Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека.
Кто может заменить Людмилу Денисову в должности омбудсмена
В сети есть информация, что в настоящее время Офис президента рассматривает на должность Уполномоченной по правам человека несколько кандидатур среди представителей Слуги народа.
Основным претендентом на должность называют депутата и главу подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлию Гришину.
Она является:
- профессором кафедры трудового права и права социального обеспечения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (с 2014 года),
- членом комиссии по праву научно-методической комиссии по высшему образованию Министерства образования и науки Украины,
- судьей постоянно действующего Третейского суда саморегулирующейся организации Профессиональная ассоциация регистраторов и депозитариев.
- управляющим партнером юридической бизнес-школы CTRL.School.
Также звучат имена еще двух нардепов от Слуги народа – адвоката Александра Качуры и юриста Тараса Тарасенко.
Первый является заместителем главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
А второй возглавляет подкомитет по правам человека Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Источник: Уполномоченный ВР Украины по правам человека, Слуга народа