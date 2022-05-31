Від виховательки – до омбудсмена: що відомо про Людмилу Денісову

Травень, 31 в 13:31

31 травня нардепи мають намір оголосити недовіру Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій.

Сама омбудсмен напередодні заявила, що рішення про її звільнення нібито ухвалили після наради в президента.

Також, наголосила Людмила Денісова, депутатам ВР запропонували підписати лист про висловлення їй недовіри.

Зараз дивляться

А вже сьогодні, 31 травня, у фракції Слуга народу повідомили, що підписи вже зібрані.

Відомо, що раніше в медіапросторі наростало невдоволення щодо риторики подачі Денісовою інформації про статеві злочини російських військових проти українців.

Журналісти навіть просили омбудсмена скоригувати комунікацію відповідно до етики поширення чутливої інформації.

Що відомо про Людмилу Денісову

Уповноважена Верховної Ради України Людмила Денісова народилася 6 липня 1960 року в Архангельську.

Має дипломи за спеціальностями:

дошкільне виховання (Архангельське педагогічне училище, 1975-1978 роки),

правознавство (Ленінградський ордена Леніна та ордена Трудового Червоного Прапора державний університет (після 1991 року – Санкт-Петербурзький державний університет), 1982-1989 роки),

економіка (облік та аудит) (Таврійський інститут підприємництва та права, 1993-1995 роки).

Має науковий ступінь кандидата юридичних наук, а також нагороджена орденом За заслуги ІІІ ступеня (2019 рік).

Почала трудовий шлях Людмила Денісова, працюючи вихователем у дитсадку.

Наступні дев’ять років вона присвятила системі судочинства, обіймаючи посади секретаря судового засідання, завідуючої канцелярією та консультанта Архангельського обласного суду.

Пропрацювавши два роки юрисконсультом Кримського обласного Комітету ЛКСМ України, Людмила Денісова спершу стала інспектором з кадрів Кримської філії Пенсійного фонду СРСР, а наступні шість років вже пропрацювала там на керівних посадах.

У 1998 році Людмила Денісова спершу стала міністром економіки Автономної Республіки Крим, а згодом цього ж року очолила міністерство фінансів.

Далі Денісова працювала начальником Управління Державного казначейства в АР Крим, а потім очолила товариства ТОВ Корпорація Гуматекс.

Чотири рази Людмила Денісова ставала народним депутатом (п’ятого, шостого, сьомого та восьмого скликань).

Парламент полишала вона в 2007-2010 роках, коли стала міністром праці та соціальної політики України. Поверталась на цю посаду теперішній омбудсмен ще й у 2014 році.

Склала депутатський мандат Людмила Денісова й у 2018 році після того, як 15 березня її призначили Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини.

Хто може замінити Людмилу Денісову на посаді омбудсмена

У мережі є інформація, що нині Офіс президента розглядає на посаду Уповноваженої ВР з прав людини кілька кандидатур серед представників Слуги народу.

Основним претендентом на посаду називають депутатку та голову підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлію Гришину.

Вона є:

професором кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка (із 2014 року),

членом комісії з права науково-методичної комісії з вищої освіти Міністерства освіти і науки України,

суддею постійно діючого Третейського суду саморегулівної організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв.

керуючим партнером юридичної бізнес-школи CTRL.School.

Також лунають імена ще двох нардепів від Слуги народу – адвоката Олександра Качури та юриста Тараса Тарасенка.

Перший є заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

А другий очолює підкомітет із питань прав людини Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Джерело: Уповноважений ВР України з прав людини, Слуга народу