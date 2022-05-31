Май, 31 в 10:44

Украинские защитники накануне уничтожили еще полторы сотни российских захватчиков.

Наибольшие потери враг понес на Криворожском и Запорожском направлениях.

Всего за три месяца полномасштабной войны личный состав армии РФ сократился ориентировочно на 30,5 тыс.

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Кроме того, россияне не досчитались девяти танков, шести артиллерийских систем, двух единиц реактивных систем залпового огня, а также 20 боевых бронированных машин и 11 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

В небе над Украиной Вооруженные силы Украины сбили один самолет, восемь беспилотников и две крылатые ракеты.

Потери РФ на 31 мая 2022

личного состава – около 30,5 тыс. (+150),

танков ‒ 1 358 (+9),

боевых бронированных машин ‒ 3 302 (+20),

артиллерийских систем – 649 (+6),

реактивных систем залпового огня – 207 (+2),

средств противовоздушной обороны – 93,

самолетов – 208 (+1),

вертолетов – 174,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 515 (+8),

крылатых ракет – 120 (+2),

кораблей (катеров) – 13,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 275 (+11),

специальной техники – 48.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 97-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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