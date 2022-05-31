ЗСУ знищили вже 30,5 тис. окупантів: втрати РФ на 31 травня

Травень, 31 в 10:44

Українські захисники напередодні знищили ще півтори сотні російських загарбників.

Найбільших втрат ворог зазнав на Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Загалом за понад три місяці повномасштабної війни особовий склад армії РФ скоротився орієнтовно на 30,5 тис.

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Крім того, росіяни не дорахувалися дев’яти танків, шести артилерійських систем, двох одиниць реактивних систем залпового вогню, а також 20 бойових броньованих машин та 11 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

У небі над Україною Збройні сили України збили один літак, вісім безпілотників та дві крилаті ракети.

Втрати РФ на 31 травня 2022

особового складу – близько 30,5 тис. (+150),

танків ‒ 1 358 (+9),

бойових броньованих машин ‒ 3 302 (+20),

артилерійських систем – 649 (+6),

реактивних систем залпового вогню – 207 (+2),

засобів протиповітряної оборони – 93,

літаків – 208 (+1),

гелікоптерів – 174,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 515 (+8),

крилатих ракет – 120 (+2),

кораблів (катерів) – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 275 (+11),

спеціальної техніки – 48.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 97-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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