У МВС вважають “блефом” військові навчання РФ із ядерними комплексами

Червень, 01 в 17:26

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що вважає “блефом” військові навчання РФ із ядерними комплексами. Він зазначив, що президент РФ Володимир Путін не готує жодного ядерного удару.

Про це Денисенко написав у себе на сторінці у Facebook у середу, 1 червня.

За його словами, те, що в навчаннях стратегічних ядерних сил РФ будуть комплекси Ярс, які можуть потрапляти в цілі з відстані до 11 тис. км (або до території США, – Ред.), означає, що “ніякого ядерного удару, ні тактичного, ні стратегічного Путін не готує”.

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Радник міністра наголошує, що вся ця ситуація – це блеф. Він додав, що одним із найбільших комплексів Путіна є комплекс Карибської кризи.

– Йому дуже хочеться повторити його, але цього разу виграти. І всі його дії слід розглядати саме з цього погляду. Він вірить, що Байден слабкий і Байден повірить у його блеф. Вчорашню статтю Байдена про Україну він розглядає не як пояснення американцям, а як слабкість противника, на якого потрібно ще трохи натиснути – і він здасться, – пише Денисенко.

Він нагадав слова колишнього держсекретаря США та екскандидата в президенти США Гілларі Клінтон про Володимира Путіна – про те, що він “крутий хлопець з тонкою шкірою”.

– Єдине, що він розуміє, – це мова сили. І якщо витримати його блеф – він потече. У прямому та переносному значенні цього слова, – резюмував Вадим Денисенко.

Радник зазначив, що чекає на тижні, повні “захоплюючих історій про ядерний апокаліпсис”.