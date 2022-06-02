Июнь, 02 в 10:34

На временно захваченных территориях Украины российские оккупанты массово похищают мужчин и требуют за их освобождение десятки тысяч долларов выкупа.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины со ссылкой на новые аудиоперехваты и оперативную информацию с оккупированных территорий.

По данным спецслужбы, сумма выкупа колеблется в пределах $10-30 тыс. – в зависимости от состояния семьи, которая пытается вернуть похищенного родственника.

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СБУ обнародовала несколько обращений в так называемую “временную военную администрацию РФ” в оккупированном Мелитополе (Запорожская область). Судя по телефонным разговорам, местные жители жалуются туда на похищение мужчин: их забирают без объяснений, без предоставления документов и вывозят в багажниках.

– Только что приехали ваши ребята, из комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и увезли. Ни документы не предоставили, нигде ничего, – пожаловалась одна из местных жительниц во время телефонного разговора.

Другая сообщила, что оккупанты “скрутили, загрузили в багажник” ее родственника, а также забрали автомобиль и мотоблок. При этом захватчики сообщили, что они якобы “из полиции”.

Еще одна женщина, жительница Токмака, пожаловалась, что ее мужа вывезли в Мелитополь якобы “в 58-ю армию РФ”.

В ответ на эти обращения оккупанты советуют людям приезжать и писать заявления. А в дальнейшем им озвучивают “прайс” за освобождение похищенных родственников.

– На все эти и десятки других обеспокоенных вопросов украинцев, у которых похитили родных, примерно одинаковый ответ: Приезжайте, такие вопросы по телефону не решаются… Уже после приезда этим родственникам озвучивают “прайс”, и начинаются торги, — отметили в СБУ.

В спецслужбе подчеркнули, что продолжают фиксировать преступления путинских войск и их пособников. Так, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было разоблачено более 360 российских агентов и более 5 тыс. коллаборантов.

Еще в начале мая сообщалось, что на временно захваченных территориях Запорожской области участились случаи похищения людей российскими оккупантами.

Похищения украинцев происходят и в Херсонской области. Согласно рассказам жителей Херсона, побывавших в плену и вырвавшихся на подконтрольную Украине территорию, над ними издевались и пытали во время допросов.

Как информировали в СБУ, российские оккупанты перед тем, как ехать воевать в Украину, подписывают согласие на убийства гражданских.