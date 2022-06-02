Червень, 02 в 10:34

На тимчасово захоплених територіях України російські окупанти масово викрадають чоловіків та вимагають за їхнє звільнення десятки тисяч доларів викупу.

Про це інформує Служба безпеки України з посиланням на нові аудіоперехоплення та оперативну інформацію з окупованих територій.

За даними спецслужби, сума викупу коливається в межах $10-30 тис. – залежно від статків родини, яка намагається повернути викраденого родича.

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СБУ оприлюднила декілька звернень до так званої “тимчасової військової адміністрації РФ” в окупованому Мелітополі (Запорізька область). Судячи з телефонних розмов, місцеві мешканці скаржаться туди на викрадення чоловіків: їх забирають без пояснень, без надання хоч якихось документів та вивозять у багажниках.

– Щойно приїхали ваші хлопці, з комендатури, закрили мого чоловіка в багажник і повезли. Ні документи не надали, ніде нічого, – поскаржилася одна з місцевих мешканок під час телефонної розмови.

Інша повідомила, що окупанти “скрутили, завантажили у багажник” її родича, а також забрали автомобіль та мотоблок. При цьому загарбники повідомили, що вони начебто “з поліції”.

Ще одна жінка, мешканка Токмака, поскаржилася, що її чоловіка вивезли до Мелітополя начебто “у 58-му армію РФ”.

У відповідь на ці звернення окупанти радять людям приїжджати та писати заяви. А далі їм озвучують “прайс” за звільнення викрадених родичів.

– На усі ці та десятки інших стурбованих запитань українців, у яких викрали рідних, приблизно однакова відповідь: Приїжджайте, такі питання телефоном не вирішуються… Уже після приїзду цим родичам озвучують “прайс”, і починаються торги, – зазначили в СБУ.

В спецслужбі наголосили, що продовжують фіксувати злочини путінських військ та їхніх пособників. Так, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було викрито понад 360 російських агентів і більш ніж 5 тис. колаборантів.

Ще на початку травня повідомлялося, що на тимчасово захоплених територіях Запорізької області почастішали випадки викрадення людей російськими окупантами.

Викрадення українців відбуваються і на Херсонщині. Згідно з розповідями жителів Херсона, які побували в полоні та вирвалися на підконтрольну Україні територію, над ними знущалися та катували під час допитів.

Як інформували в СБУ, російські окупанти перед тим, як їхати воювати в Україну, підписують згоду на вбивства цивільних.