Июнь, 03 в 19:10

ВСУ остановили наступление оккупационных войск в направлении населенных пунктов Бахмут, Соледар и Лисичанск и вынудили врага отступить на ранее занятые позиции, сообщает Генштаб в вечерней сводке 3 июня.

Россияне также пытались взять под контроль участок левого берега Северского Донца и создать условия для его форсирования.

На Славянском направлении РФ сосредоточила до 20-ти батальонных тактических групп, силами которых наступала в сторону Барвенкового и Святогорска, однако безуспешно.

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На Донецком направлении враг сосредоточивал основные усилия в районе Северодонецка.

– Под прикрытием огня артиллерии вел штурмовые действия в жилых районах восточной части города. Имеет частичный успех, активные боевые действия продолжаются, – уточняют в Генштабе.

На Харьковском направлении российские войска продолжают вести оборону и обстреливать Харьков. Здесь вражеские вертолеты Ми-8 нанесли авиаудар по позициям ВСУ в районах Слатино и Дементиевки.

Фото: Сергій Гайдай