Червень, 03 в 19:10

ЗСУ зупинили наступ окупаційних військ у напрямку населених пунктів Бахмут, Соледар та Лисичанськ та змусили ворога відступити на раніше зайняті позиції, повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні 3 червня.

Росіяни також намагалися взяти під контроль ділянку лівого берега Сіверського Донця та створити умови для його форсування.

На Слов’янському напрямку РФ зосередила до 20-ти батальйонних тактичних груп, силами яких наступала у бік Барвінкового та Святогірська, проте безуспішно.

Зараз дивляться

На Донецькому напрямку ворог зосереджував основні зусилля в районі Сєверодонецька.

– Під прикриттям вогню артилерії вів штурмові дії у житлових районах східної частини міста. Має частковий успіх, активні бойові дії тривають, – уточнюють у Генштабі.

На Харківському напрямку російські війська продовжують вести оборону та обстрілювати Харків. Тут ворожі вертольоти Мі-8 завдали авіаудару по позиціях ЗСУ в районах Слатиного та Дементіївки.

Фото: Сергій Гайдай