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Факты / Украина

За 100 дней войны РФ не достигла ни одной стратегической цели – разведка Британии

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
За 100 дней войны РФ не достигла ни одной стратегической цели – разведка Британии

За 100 дней полномасштабной войны российским войскам не удалось добиться своих первоначальных целей по захвату Киева и украинских центров власти.

Устойчивое украинское сопротивление и неспособность обезопасить аэродром Гостомеля в первые 24 часа привели к отражению наступательных операций России. Об этом сообщает британская разведка.

Разведчики отметили, что после провала первоначального плана из-за ошибочных предположений при планировании и плохого тактического исполнения РФ адаптировала свой оперативный план, сосредоточив внимание на Донбассе.

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— Россия сейчас пытается добиться тактического успеха на Донбассе. Она контролирует более 90% Луганской области и, возможно, установит полный контроль в ближайшие две недели. Однако Россия добилась этих недавних тактических успехов за счет значительных потерь ресурсов и за счет концентрации сил и огня на одной части общей кампании, — объяснили в британской разведке.

Однако Россия не смогла создать маневр или движение на других фронтах или направлениях, и все они перешли к обороне.

В целом в британской разведке заметили, что учитывая первоначальные планы России, ни одна из стратегических целей не была достигнута.

Для того, чтобы РФ добилась хоть какого-нибудь успеха, ей необходимы постоянные огромные инвестиции в человеческую силу и оборудование, и, вероятно, понадобится еще значительное время.

Фото: Генштаб ВСУ

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