За 100 дней полномасштабной войны российским войскам не удалось добиться своих первоначальных целей по захвату Киева и украинских центров власти.

Устойчивое украинское сопротивление и неспособность обезопасить аэродром Гостомеля в первые 24 часа привели к отражению наступательных операций России. Об этом сообщает британская разведка.

Разведчики отметили, что после провала первоначального плана из-за ошибочных предположений при планировании и плохого тактического исполнения РФ адаптировала свой оперативный план, сосредоточив внимание на Донбассе.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 3 June 2022

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 3, 2022