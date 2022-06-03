Июнь, 03 в 12:13

За 100 дней полномасштабной войны российским войскам не удалось добиться своих первоначальных целей по захвату Киева и украинских центров власти.

Устойчивое украинское сопротивление и неспособность обезопасить аэродром Гостомеля в первые 24 часа привели к отражению наступательных операций России. Об этом сообщает британская разведка.

Разведчики отметили, что после провала первоначального плана из-за ошибочных предположений при планировании и плохого тактического исполнения РФ адаптировала свой оперативный план, сосредоточив внимание на Донбассе.

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— Россия сейчас пытается добиться тактического успеха на Донбассе. Она контролирует более 90% Луганской области и, возможно, установит полный контроль в ближайшие две недели. Однако Россия добилась этих недавних тактических успехов за счет значительных потерь ресурсов и за счет концентрации сил и огня на одной части общей кампании, — объяснили в британской разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 3 June 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/J6pg0zEINb ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/gtepCytay9 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 3, 2022

Однако Россия не смогла создать маневр или движение на других фронтах или направлениях, и все они перешли к обороне.

В целом в британской разведке заметили, что учитывая первоначальные планы России, ни одна из стратегических целей не была достигнута.

Для того, чтобы РФ добилась хоть какого-нибудь успеха, ей необходимы постоянные огромные инвестиции в человеческую силу и оборудование, и, вероятно, понадобится еще значительное время.

Фото: Генштаб ВСУ