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Факти / Україна

За 100 днів війни РФ не досягла жодної стратегічної цілі – розвідка Британії

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
За 100 днів війни РФ не досягла жодної стратегічної цілі – розвідка Британії

За 100 днів повномасштабної війни російським військам не вдалося досягти своїх початкових цілей із захоплення Києва та українських центрів влади.

Стійкий український спротив та нездатність убезпечити аеродром Гостомеля у перші 24 години призвели до відбиття наступальних операцій Росії. Про це повідомляє британська розвідка.

Розвідники зауважили, що після провалу початкового плану через помилкові припущення під час планування та погане тактичне виконання РФ адаптувала свій оперативний план, зосередивши увагу на Донбасі.

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– Росія зараз намагається досягти тактичного успіху на Донбасі. Вона контролює понад 90% Луганської області та, ймовірно, встановить повний контроль у найближчі два тижні. Однак Росія досягла цих нещодавніх тактичних успіхів за рахунок значних втрат ресурсів та концентрації сил та вогню на одній частині загальної кампанії, – пояснили у британській розвідці.

Однак Росія не змогла створити маневр чи рух на інших фронтах чи напрямках, і всі вони перейшли до оборони.

Загалом у британській розвідці зауважили, що зважаючи на початкові плани Росії, жодна зі стратегічних цілей не була досягнута.

Для того, щоб РФ досягла хоч якогось успіху, їй знадобляться постійні величезні інвестиції в людську силу та обладнання, і, ймовірно,  значний час.

Фото: Генштаб ЗСУ

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