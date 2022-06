За 100 днів повномасштабної війни російським військам не вдалося досягти своїх початкових цілей із захоплення Києва та українських центрів влади.

Стійкий український спротив та нездатність убезпечити аеродром Гостомеля у перші 24 години призвели до відбиття наступальних операцій Росії. Про це повідомляє британська розвідка.

Розвідники зауважили, що після провалу початкового плану через помилкові припущення під час планування та погане тактичне виконання РФ адаптувала свій оперативний план, зосередивши увагу на Донбасі.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 3 June 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/J6pg0zEINb

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/gtepCytay9

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 3, 2022