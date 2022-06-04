Червень, 04 в 15:02

Російський окупант розповів матері про порядки в російській армії, яка воює в Україні. Запис перехопленої розмови оприлюднило Головне управління розвідки України.

Окупант розповідає, що масове мародерство стало звичним явищем, а в сусідньому селі загарбники зґвалтували неповнолітню дівчинку.

За словами окупанта, його підрозділ зазнав великих втрат. В строю залишились здебільшого недосвідчені бійці. А через відсутність комунікації весь час відбуваються перестрілки між своїми.

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– У нас третя рота піхоти – 95% добровольців. Тому що всі інші або 200-ті, або 300-ті. Від піхоти взагалі нічого не залишилось. Вони там один з одним стріляються постійно. Зв’язку немає. Кажуть, наших там немає. Всі їдуть туди, все поклали. Там інженера поклали 15 бригади наші полкові. Взагалі жах. Там наша 2 танкова схлеснулась. Там теж 200-ті, 300-ті. Тут взагалі наша артилерія буває нашу піхоту криє, – жаліється загарбник.

За його словами, ЗСУ знищили техніку підрозділу, тому командир полку наказав окупантам йти в бій з лопатами. Коли бойові машини підірвали, він сказав брати лопати та йти як піхота, помирати.