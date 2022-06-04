Боятся сопротивления херсонцев: оккупанты ездят в бронемашинах с охраной
Руководство оккупационных властей в Херсонской области передвигается по региону в бронированных машинах, в бронежилетах и вместе с большим количеством охраны.
Как сообщают в Оперативном командовании Юг, такие меры безопасности связаны с тем, что российские захватчики опасаются нарастающего среди местного населения области сопротивления:
– Люди продолжают сопротивляться. Каждый день в областном центре появляются флаги, мотивационные надписи, “послания” для оккупантов, распространяются открытки.
То, что Херсон – город несгибаемых людей, подтверждает и министр цифровой трансформации Михаил Федоров:
– Каждый день херсонцы срывают российские флаги, распространяют нашу национальную символику и расклеивают проукраинские плакаты.
Глава ведомства добавляет: местные жители отказываются от сотрудничества с оккупантами, от рублей и даже слышать не хотят о псевдореферендуме.
– Конечно, россиян это раздражает и очень пугает. Поэтому они пытаются насильственно оторвать Юг с помощью своей пропаганды.
Однако все это временно. Херсон обязательно освободят от оккупантов, как и другие города нашей смелой страны, – убежден Михаил Федоров.
По данным украинской стороны, захватчики, опасаясь за свои жизни, стянули в район Херсона до четырех самоходных пушек большой мощности типа Пион.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 101-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Юг, Михаил Федоров
Фото: Depositphotos, Михаил Федоров