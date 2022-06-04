Июнь, 04 в 9:05

Руководство оккупационных властей в Херсонской области передвигается по региону в бронированных машинах, в бронежилетах и ​​вместе с большим количеством охраны.

Как сообщают в Оперативном командовании Юг, такие меры безопасности связаны с тем, что российские захватчики опасаются нарастающего среди местного населения области сопротивления:

– Люди продолжают сопротивляться. Каждый день в областном центре появляются флаги, мотивационные надписи, “послания” для оккупантов, распространяются открытки.

То, что Херсон – город несгибаемых людей, подтверждает и министр цифровой трансформации Михаил Федоров:

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– Каждый день херсонцы срывают российские флаги, распространяют нашу национальную символику и расклеивают проукраинские плакаты.

Боятся сопротивления херсонцев: оккупанты ездят в бронемашинах с охраной / 5 фотографий

Глава ведомства добавляет: местные жители отказываются от сотрудничества с оккупантами, от рублей и даже слышать не хотят о псевдореферендуме.

– Конечно, россиян это раздражает и очень пугает. Поэтому они пытаются насильственно оторвать Юг с помощью своей пропаганды. Однако все это временно. Херсон обязательно освободят от оккупантов, как и другие города нашей смелой страны, – убежден Михаил Федоров.

По данным украинской стороны, захватчики, опасаясь за свои жизни, стянули в район Херсона до четырех самоходных пушек большой мощности типа Пион.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 101-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг, Михаил Федоров

Фото: Depositphotos, Михаил Федоров