Червень, 04 в 9:05

Керівництво окупаційної влади в Херсонській області пересувається регіоном у броньованих машинах, у бронежилетах та разом із великою кількістю охорони.

Як повідомляють в Оперативному командуванні Південь, такі заходи безпеки пов’язані з тим, що російські загарбники побоюються опору, який наростає серед місцевого населення області:

– Люди продовжують чинити спротив. Щодня в обласному центрі з’являються прапори, мотиваційні написи, “послання” для окупантів, поширюються листівки.

Те, що Херсон – місто незламних людей, підтверджує і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров:

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– Щодня херсонці зривають російські прапори, розповсюджують нашу національну символіку та розклеюють проукраїнські плакати.

Бояться опору херсонців: окупанти їздять у бронемашинах з охороною / 5 фотографий

Очільник відомства додає: місцеві жителі відмовляються від співпраці з окупантами, від рублів і навіть чути не хочуть про якийсь псевдореферендум.

– Звісно, росіян це дратує та дуже лякає. Тому вони намагаються насильно відірвати наш Південь за допомогою своєї пропаганди. Проте все це тимчасово. Херсон обов’язково звільнять від окупантів, як і інші міста нашої сміливої країни, – переконаний Михайло Федоров.

За даними української сторони, загарбники, побоюючись за свої життя, стягнули до району Херсона до чотирьох самохідних гармат великої потужності типу Піон.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 101-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь, Михайло Федоров

Фото: Depositphotos, Михайло Федоров