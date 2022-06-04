Из-за ошибок командиров: в Изюме уничтожена почти вся 35 общевойсковая армия РФ
В Изюме Харьковской области уничтожена почти вся 35 общевойсковая армия РФ.
Значительные потери 64 и 38 отдельные гвардейские мотострелковые бригады понесли из-за некомпетентности российских командиров, сообщают эксперты Института изучения войны (ISW) со ссылкой на российского блогера под псевдонимом Бойцовый кот Мурз.
Сейчас эти бригады, отмечает блогер, насчитывают менее 100 военнослужащих.
А все потому, что российские командиры не учли боевые вызовы в изюмских лесах.
– Бойцовый кот Мурз утверждает, что российские командиры не снабдили подразделения необходимым оборудованием для боев в лесистой местности, а также вовремя не отремонтировали тяжелую артиллерию, – пересказывают сообщения блогера в ISW.
Кроме того, добавляют в Институте изучения войны, российские военные не имели эффективной связи с командными центрами и полагались на мессенджеры из-за нехватки зашифрованных телефонов.
– Бойцовый Кот Мурз сообщает, что отсутствие связи между российскими подразделениями и командиром позволило украинским войскам нанести удары из беспилотников по передовым позициям России, – отмечают в ISW.
Не было значительного продвижения на Изюмской оси еще и потому, что военнослужащие российской частной военной компании Вагнера также отказались участвовать в боях.
В ISW отмечают: хотя пока не могут самостоятельно подтвердить заявления российского блогера, все же они согласовываются с предварительными сообщениями о российских операциях и значительных потерях на Изюмской оси.
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Источник: ISW