Через помилки командирів: в Ізюмі знищено майже всю 35 загальновійськову армію РФ
В Ізюмі Харківської області знищена майже вся 35 загальновійськова армія РФ.
Значних втрат 64 та 38 окремі гвардійські мотострілецькі бригади зазнали через некомпетентність російських командирів, повідомляють експерти Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на російського блогера під псевдонімом Бойцовий кот Мурз.
Нині ці бригади, зазначає блогер, налічують менше 100 військовослужбовців.
А все тому, що російські командири не врахували бойові виклики в ізюмських лісах.
– Бойцовий кот Мурз стверджує, що російські командири не забезпечили підрозділи необхідним обладнанням для боїв у лісистій місцевості, а також вчасно не відремонтували важку артилерію, – переповідають повідомлення блогера в ISW.
Крім того, додають в Інституті вивчення війни, російські військові не мали ефективного зв’язку з командними центрами й покладалися на месенджери через брак зашифрованих телефонів.
– Бойцовий Кот Мурз повідомляє, що відсутність зв’язку між російськими підрозділами та командиром дозволила українським військам завдати ударів із безпілотників по передових позиціях Росії, – зазначають в ISW.
Не було значного просування на Ізюмській осі ще й тому, що військовослужбовці російської приватної військової компанії Вагнера також відмовилися брати участь у боях.
В ISW наголошують: хоч поки не можуть самостійно підтвердити заяви російського блогера, все ж вони узгоджуються із попередніми повідомленнями про російські операції та значні втрати на Ізюмській осі.
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Джерело: ISW