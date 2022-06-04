Карта бойових дій на 04.06.2022 – ситуація на фронті

Червень, 04 в 11:17

4 червня російські окупанти продовжують наступ у Східній операційній зоні, продовжують завдавати ракетних й авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

Карта бойових дій в Україні на 04.06.2022

На Волинському, Поліському, Бессарабському напрямках, а також у Чорноморській та Азовській морських операційних зонах ситуація суттєвих змін не зазнала.

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У прикордонних районах Брянської та Курської областей Росії, що на Сіверському напрямку, РФ продовжує утримувати підрозділи своїх Збройних сил.

На Слобожанському напрямку тривають бойові дії. У напрямку села Шипувате Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував переміщення колони техніки з пальним та боєприпасами. У зворотній бік РФ евакуює до 100 одиниць пошкодженого озброєння та військової техніки.

На Харківському напрямку російські військові продовжують інтенсивно обстрілювати підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Глибоке, Руські Тишки, Старий Салтів та Черкаські Тишки.

Ракетного удару ворог завдав по об’єкту транспортної інфраструктури в районі села Мохнач.

На Слов’янському напрямку загарбники обстріляли з артилерії Грушуваху, Тетянівку та Дібрівне, щоб знизити бойовий потенціал українських військ.

Безуспішним для росіян був штурм у бік Богородичного та наступ у бік Вірнопілля. На останньому напрямку ворог зазнав втрат.

На Донецькому напрямку РФ обстрілює позиції українських військ уздовж усієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а також застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію.

Основні зусилля станом на 4 червня росіяни зосереджують на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Армія Росії посилила угруповання за рахунок мобілізаційного резерву 2 армійського корпусу та за підтримки артилерії штурмує Сєвєродонецьк. Бої в місті тривають.

Безуспішним був для окупантів наступ у бік Устинівки, а також на Бахмутському напрямку.

На останньому напрямку українські підрозділи вогневим ураженням змусили ворога відійти.

Скувати та відволікти українських захисників росіяни намагаються на Авдіївському та Курахівському напрямках.

Прагнуть росіяни взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець у районі населеного пункту Старий Караван на Лиманському напрямку.

Однак, як наголошують у Генеральному штабі ЗСУ, темп просування ворожих підрозділів під час бойових дій на Донецькому напрямку низький через фізичне виснаження особового складу і низький морально-психологічний стан.

На Південнобузькому напрямку ворог веде позиційну оборону та намагається обстрілювати українські підрозділи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 101-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW