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Факты / Украина

Над Одесской областью сбили российский беспилотник Форпост

Анастасия Гевко, редактор ленты
Над Одесской областью сбили российский беспилотник Форпост
Фото: Генштаб ВСУ

Воздушное командование Юг заявило, что в субботу, 4 июня, в Одесской области сбили российских беспилотник Форпост. Сообщается, что он занимался разведкой на побережье Черного моря.

Об этом сообщила пресс-служба командования на канале в Telegram.

– 4 июня воины воздушного командования Юг записали на свой счет еще один сбитый российский разведывательно-ударный БПЛА Форпост. Воздушная цель, выполнявшая задачи воздушной разведки черноморского побережья, беспомощно упала в Черное море. Уничтожаем врага и его замыслы! Слава Украине! – говорится в заявлении.

Пресс-служба ВСУ уточнила, что ориентировочная стоимость такого беспилотника – $7 млн.

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