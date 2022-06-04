Июнь, 04 в 14:33

Воздушное командование Юг заявило, что в субботу, 4 июня, в Одесской области сбили российских беспилотник Форпост. Сообщается, что он занимался разведкой на побережье Черного моря.

Об этом сообщила пресс-служба командования на канале в Telegram.

– 4 июня воины воздушного командования Юг записали на свой счет еще один сбитый российский разведывательно-ударный БПЛА Форпост. Воздушная цель, выполнявшая задачи воздушной разведки черноморского побережья, беспомощно упала в Черное море. Уничтожаем врага и его замыслы! Слава Украине! – говорится в заявлении.

Пресс-служба ВСУ уточнила, что ориентировочная стоимость такого беспилотника – $7 млн.