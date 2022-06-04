Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Над Одещиною збили російський безпілотник Форпост

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Над Одещиною збили російський безпілотник Форпост
Фото: Генштаб ЗСУ

Повітряне командування Південь заявило, що у суботу, 4 червня, на Одещині збили російських безпілотник Форпост. Повідомляється, що він займався розвідкою на узбережжі Чорного моря.

Про це повідомила пресслужба командування на каналі Telegram.

– 4 червня воїни повітряного командування Південь записали на свій рахунок ще один збитий російський розвідувально-ударний БПЛА Форпост. Повітряна ціль, що виконувала завдання повітряної розвідки чорноморського узбережжя, безпорадно впала у Чорне море. Знищуємо ворога та його задуми! Слава Україні! – йдеться у заяві.

Пресслужба ЗСУ уточнила, що орієнтовна вартість такого безпілотника – $7 млн.

Зараз дивляться
Читайте
Ракетний удар по Одеській та Сумській областях: що відбувається на 101-ий день війни (онлайн)

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка