Червень, 04 в 14:33

Повітряне командування Південь заявило, що у суботу, 4 червня, на Одещині збили російських безпілотник Форпост. Повідомляється, що він займався розвідкою на узбережжі Чорного моря.

Про це повідомила пресслужба командування на каналі Telegram.

– 4 червня воїни повітряного командування Південь записали на свій рахунок ще один збитий російський розвідувально-ударний БПЛА Форпост. Повітряна ціль, що виконувала завдання повітряної розвідки чорноморського узбережжя, безпорадно впала у Чорне море. Знищуємо ворога та його задуми! Слава Україні! – йдеться у заяві.

Пресслужба ЗСУ уточнила, що орієнтовна вартість такого безпілотника – $7 млн.