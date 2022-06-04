Обстрел Святогорской Лавры: владыка Климент назвал число погибших и раненых

Июнь, 04 в 19:40

Владыка Климент, Митрополит Нежинский и Прилукский, Председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви рассказал, что после того, как российские войска снова обстреляли Святогорскую Лавру в Донецкой области, там погибли и пострадали люди.

В частности он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, что 3 монаха погибли сразу, 1 в больнице и еще 4 монаха ранены. До этого было убито 4 священника.

– Дело в том, что связи со Святогорской лаврой нет уже больше месяца. В основном мы узнаем информацию о том, что происходит в этом монастыре, исключительно по косвенным источникам… Сложно сказать, в каком состоянии сейчас раненые – они в больницах в Славянске и в Краматорске. В целом еще до этого обстрела было убито четыре священнослужителя Украинской православной церкви – в Ирпене, пригороде Чернигова, Луганской и Донецкой областях, – рассказал он.

При этом, по словам священнослужителя, в Святогорской лавре до сих пор не менее 300 человек прячутся в обители. Среди них пожилые, люди с заболеваниями, дети, в том числе грудные – и им некуда оттуда уйти.

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– Обстрелянный сегодня скит стоял на ровной местности. Нельзя сказать, что кто-то целился куда-то и просто не попал. Кроме того, мы видим, что снаряд попал прямо в купол, целились в середину храма, а не в какое-то другое место. Это не первый такой случай, это бывает очень часто, что именно крест и храм становятся мишенью для бомбардировок, – отметил владыка Климент.

Он пояснил, что обстрелянная Лавра – это храм-усыпальница, где находится монашеское кладбище, на котором хоронят известных и заслуженных монахов, которые многие годы провели в посте и молитве.

– То, что мы сейчас наблюдаем – это кощунство и умышленное осквернение православных святынь. Тем более, что попадание не на территорию скита или где-то рядом, а именно в купол – место, где находится крест и этот крест является символом победы жизни над смертью. Почему-то у них вызывает такое раздражение именно крест, – подчеркнул Митрополит.

Фото: скриншот видео со страницы Михаила Подоляка