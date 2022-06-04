Обстріл Святогірської Лаври: владика Климент назвав кількість загиблих та поранених

Червень, 04 в 19:40

Владика Климент, Митрополит Ніжинський та Прилуцький, Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу Української Православної Церкви розповів, що після того, як російські війська знову обстріляли Святогірську Лавру на Донеччині, там загинули та постраждали люди.

Зокрема він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, що 3 ченців загинули одразу, 1 у лікарні та ще 4 ченців поранені. До цього було вбито 4 священиків.

– Справа в тому, що зв’язку зі Святогірською лаврою немає вже більше місяця. В основному ми дізнаємося інформацію про те, що відбувається в цьому монастирі, виключно через непрямі джерела… Складно сказати, в якому стані зараз поранені – вони у лікарнях у Слов’янську та Краматорську. Загалом ще до цього обстрілу було вбито чотирьох священнослужителів Української православної церкви – в Ірпені, передмісті Чернігова, Луганській та Донецькій областях, – розповів він.

При цьому, за словами священнослужителя, у Святогірській лаврі досі щонайменше 300 людей ховаються в обителі. Серед них літні, люди із захворюваннями, діти, у тому числі грудні – і їм нема куди звідти піти.

Зараз дивляться

– Обстріляний сьогодні скит стояв на рівній місцевості. Не можна сказати, що хтось цілився кудись і просто не влучив. Крім того, бачимо, що снаряд потрапив прямо в купол, цілилися в середину храму, а не в якесь інше місце. Це не перший такий випадок, це буває дуже часто, що саме хрест та храм стають мішенню для бомбардувань, – наголосив владика Климент.

Він пояснив, що обстріляна Лавра – це храм-усипальниця, де знаходиться чернечий цвинтар, на якому ховають відомих та заслужених ченців, які багато років провели у пості та молитві.

– Те, що ми зараз спостерігаємо – це блюзнірство та навмисне осквернення православних святинь. Тим більше, що попадання не на територію скиту чи десь поруч, а саме в купол – місце, де знаходиться хрест, і цей хрест є символом перемоги життя над смертю. Чомусь у них викликає таке роздратування саме хрест, – наголосив Митрополит.

Фото: скріншот відео зі сторінки Михайла Подоляка