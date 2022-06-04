Июнь, 04 в 6:35

Украинские военные атаковали россиян с самолетов в районе трех населенных пунктов в Херсонской области.

Воздушные силы двумя Су-25 атаковали скопление врага под Ивановкой.

Армейская авиация нанесла еще два удара по скоплению военных РФ в районе сел Солдатское и Давыдов Брод.

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Россияне же, не преуспевая в продвижении на суше, нанесли воздушный удар по украинским позициям парой вертолетов Ка-52.

Потерь среди украинских защитников нет.

В течение суток ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны на Юге Украины при выполнении огневых задач уничтожили:

19 российских военных,

гаубицу Мста-Б,

три самоходных пушки Гиацинт-С,

состав боеприпасов.

В Оперативном командовании Юг констатируют: оккупанты опасаются нарастающего среди местного населения Херсонской области сопротивления.

– Ежедневно в областном центре появляются флаги, мотивационные надписи и “послания” для оккупантов, распространяются листовки, – отмечают в ОК Юг.

Имея страх за свою жизнь, руководство оккупационных властей передвигается в бронежилетах, в бронированных машинах, в сопровождении большого количества охраны.

Кроме того, в район Херсона оккупанты подтянули до четырех самоходных орудий большой мощности типа Пион.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 101-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг