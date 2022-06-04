Украинские защитники ударили с самолетов по скоплению россиян в Херсонской области
Украинские военные атаковали россиян с самолетов в районе трех населенных пунктов в Херсонской области.
Воздушные силы двумя Су-25 атаковали скопление врага под Ивановкой.
Армейская авиация нанесла еще два удара по скоплению военных РФ в районе сел Солдатское и Давыдов Брод.
Россияне же, не преуспевая в продвижении на суше, нанесли воздушный удар по украинским позициям парой вертолетов Ка-52.
Потерь среди украинских защитников нет.
В течение суток ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны на Юге Украины при выполнении огневых задач уничтожили:
- 19 российских военных,
- гаубицу Мста-Б,
- три самоходных пушки Гиацинт-С,
- состав боеприпасов.
В Оперативном командовании Юг констатируют: оккупанты опасаются нарастающего среди местного населения Херсонской области сопротивления.
– Ежедневно в областном центре появляются флаги, мотивационные надписи и “послания” для оккупантов, распространяются листовки, – отмечают в ОК Юг.
Имея страх за свою жизнь, руководство оккупационных властей передвигается в бронежилетах, в бронированных машинах, в сопровождении большого количества охраны.
Кроме того, в район Херсона оккупанты подтянули до четырех самоходных орудий большой мощности типа Пион.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 101-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Юг