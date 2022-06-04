Українські захисники вдарили з літаків по скупченню росіян на Херсонщині

Червень, 04 в 6:35

Українські військові атакували росіян із літаків у районі трьох населених пунктів у Херсонській області.

Повітряні сили двома Су-25 атакували скупчення ворога під Іванівкою.

Армійська авіація нанесла ще два удари по скупченню військових РФ у районі сіл Солдатське та Давидів Брід.

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Росіяни ж, не маючи успіху в просуванні на суші, нанесли повітряний удар по українських позиціях парою гелікоптерів Ка-52.

Втрат серед українських захисників немає.

Загалом протягом доби ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони на Півдні України під час виконання вогневих завдань знищили:

19 російських військових,

гаубицю Мста-Б,

три самохідних гармати Гіацинт-С,

склад боєприпасів.

В Оперативному командуванні Південь констатують: окупанти побоюються опору, що наростає серед місцевого населення Херсонської області.

– Щодня в обласному центрі з’являються прапори, мотиваційні написи і “послання” для окупантів, поширюються листівки, – зазначають в ОК Південь.

Маючи страх за своє життя, керівництво окупаційної влади пересувається в бронежилетах, у броньованих машинах, у супроводі великої кількості охорони.

Крім того, у район Херсону окупанти підтягнули до чотирьох самохідних гармат великої потужності типу Піон.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 101-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь