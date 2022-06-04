Українські захисники вдарили з літаків по скупченню росіян на Херсонщині
Українські військові атакували росіян із літаків у районі трьох населених пунктів у Херсонській області.
Повітряні сили двома Су-25 атакували скупчення ворога під Іванівкою.
Армійська авіація нанесла ще два удари по скупченню військових РФ у районі сіл Солдатське та Давидів Брід.
Росіяни ж, не маючи успіху в просуванні на суші, нанесли повітряний удар по українських позиціях парою гелікоптерів Ка-52.
Втрат серед українських захисників немає.
Загалом протягом доби ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони на Півдні України під час виконання вогневих завдань знищили:
- 19 російських військових,
- гаубицю Мста-Б,
- три самохідних гармати Гіацинт-С,
- склад боєприпасів.
В Оперативному командуванні Південь констатують: окупанти побоюються опору, що наростає серед місцевого населення Херсонської області.
– Щодня в обласному центрі з’являються прапори, мотиваційні написи і “послання” для окупантів, поширюються листівки, – зазначають в ОК Південь.
Маючи страх за своє життя, керівництво окупаційної влади пересувається в бронежилетах, у броньованих машинах, у супроводі великої кількості охорони.
Крім того, у район Херсону окупанти підтягнули до чотирьох самохідних гармат великої потужності типу Піон.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 101-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ОК Південь