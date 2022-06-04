РФ ударила ракетой по с/х предприятию в Одесской области. Есть пострадавшие
Утром 4 июня самолеты стратегической авиации Российской Федерации нанесли удар крылатой ракетой по одному из районов Одесской области.
Обновлено в 08.19.
– Утро в Одессе, к сожалению, началось с ракетного удара – ракета типа Х-59 попала в сельскохозяйственное предприятие, – сообщил во время утреннего видеообращения пресс-секретарь областной военной администрации Сергей Братчук.
По предварительной информации, пострадали два человека.
– Спасибо спасателям за своевременно проведенную работу – пожар ликвидирован, – добавил Сергей Братчук.
В настоящее время следственно-оперативная группа фиксирует очередное преступление россиян против украинцев.
Добавим, что воздушная тревога в Одессе и области была объявлена в 05.17.
Разрешили людям покинуть укрытие в 05.53.
Полномасштабная война в Украине длится уже 101-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Сергей Братчук