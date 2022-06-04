РФ вдарила ракетою по с/г підприємству в Одеській області. Є постраждалі

Червень, 04 в 8:19

Уранці 4 червня літаки стратегічної авіації Російської Федерації завдали удару крилатою ракетою по одному з районів Одеської області.

Оновлено о 08.19.

– Ранок в Одесі, на жаль, розпочався з ракетного удару – ракета типу Х-59 влучила в сільськогосподарське підприємство, – повідомив під час ранкового відеозвернення речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Зараз дивляться

За попередньою інформацією, постраждало дві людини.

– Дякуємо рятувальникам за своєчасно проведену роботу – пожежу ліквідовано, – додав Сергій Братчук.

Нині слідчо-оперативна група фіксує черговий злочин росіян проти українців.

Додамо, що повітряна тривога в Одесі та області була оголошена о 05.17.

Дозволили людям покинути укриття о 05.53.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 101-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Сергій Братчук