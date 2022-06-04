Июнь, 04 в 10:07

С начала полномасштабной войны против Украины совокупные потери России убитыми и ранеными могут составлять 80 тыс. военных.

Такую цифру озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, количество потерь в российской армии по сравнению с первыми неделями войны значительно сократилось, поэтому российское командование этим очень довольно.

– Первые полтора месяца у них могло погибать до тысячи человек за сутки. Сейчас идут позиционные потери, примерно сопоставимые с нашими, то есть они ежедневно теряют по 100–200 человек погибшими. Раненые и санитарные потери у них по 600-700 человек. По моему мнению, сегодня совокупные потери ЧВК и российской армии вместе с санитарными потерями (раненые, убитые) — это около 80 тыс., — объяснил он.

Михаил Подоляк добавил, что в первые полтора-два месяца оккупанты воевали, совершенно не понимая, что делают. По его словам, это была довольно простая война, но, к сожалению, она закончилась.

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Сейчас идет вязкая позиционная борьба, в которой главную роль играет количество оружия и живой силы.

Фото: Генштаб ВСУ