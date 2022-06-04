Червень, 04 в 10:07

Від початку повномасштабної війни проти України сукупні втрати Росії убитими та пораненими можуть становити 80 тис. військових.

Таку цифру озвучив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, кількість втрат в російській армії порівняно з першими тижнями війни значно скоротилась, тому російське командування цим дуже задоволене.

– Перші півтора місяця в них могло гинути до тисячі людей на добу. Зараз ідуть позиційні втрати, приблизно зіставні з нашими, тобто вони щодня втрачають по 100-200 людей загиблими. Поранені та санітарні втрати у них по 600-700 осіб. На мій погляд, сьогодні сукупні втрати ПВК і російської армії разом із санітарними втратами (поранені, убиті) — це близько 80 тис., – пояснив він.

Михайло Подоляк додав, що у перші півтора-два місяці окупанти воювали, абсолютно не розуміючи, що роблять. За його словами, то була досить проста війна, але, на жаль, вона закінчилася.

Зараз дивляться

Зараз триває в’язка позиційна боротьба, в якій головну роль відіграє кількість зброї та живої сили.

Фото: Генштаб ЗСУ