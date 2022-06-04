Червень, 04 в 12:03

Протягом доби російські війська втратили в Україні ще близько 100 солдатів, 9 танків та 13 бойових броньованих машин.

Оновлені дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільших втрат протягом доби окупанти зазнали на Запорізькому напрямку. Загалом знищено вже понад 31 тис. осіб особового складу армії РФ.

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Загальні бойові втрати військ РФ у повномасштабній війні в Україні з 24 лютого до 4 червня орієнтовно склали:

• особового складу – близько 31 050 осіб (за добу ліквідовано ще 100 окупантів);

• танків ‒ 1 376 (+9 за добу);

• бойових броньованих машин ‒ 3 379 (+13 за добу);

• артилерійських систем – 680 (+5 за добу);

• РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 207;

• засобів ППО – 95;

• літаків – 210;

• гелікоптерів – 175;

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 540 одиниць (+5 за добу);

• крилатих ракет – 122 (+1 за добу);

• кораблів /катерів – 13;

• автомобільної техніки та автоцистерн – 2 337 одиниць (+8 за добу);

• спеціальної техніки – 52 одиниці (+1 за добу).

За інформацією радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, від початку повномасштабної війни сукупні втрати військ РФ убитими та пораненими можуть становити 80 тис. осіб.

За словами Подоляка, перші півтора місяця у російських військах могло гинути до тисячі людей на добу. Зараз ідуть позиційні втрати, і окупанти щодня втрачають по 100-200 осіб загиблими.

Як відомо, повномасштабна війна в Україні триває вже 101-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ