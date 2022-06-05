Красивые птички! Ермак показал, как в США грузят Ми-17 для Украины

Июнь, 05 в 15:15

На базе ВВС США уже загружают для отправки в Украину вертолеты Ми-17, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак и показал фото.

– Ми-17 для Украины уже загружаются на базе ВВС США. Красивые птички, – написал он в соцсети.

Несколько дней назад, 1 июня, Минобороны США обнародовало перечень вооружения и военной техники, которую планируют передать Украине, среди прочего и четыре вертолета Ми-17.

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Эти вертолеты первоначально предназначались для отправки в Афганистан.

Фото: Андрій Єрмак