Гарні пташки! Єрмак показав, як у США вантажать Мі-17 для України

Червень, 05 в 15:15

На базі ВПС США вже завантажують для відправлення в Україну вертольоти Мі-17, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак і показав фото.

– Мі-17 для України вже завантажуються на базі ВПС США. Гарні пташки, – написав він у соцмережі.

Кілька днів тому, 1 червня, Міноборони США оприлюднило перелік озброєння та військової техніки, яку планують передати Україні, серед іншого і чотири вертольоти Мі-17.

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Ці гелікоптери спочатку призначалися для відправлення до Афганістану.

Фото: Андрій Єрмак