Генерал РФ Дворников получил задачу взять Северодонецк до 10 июня — Гайдай

Июнь, 05 в 16:09

Генерал российской армии Александр Дворников получил задачу до 10 июня захватить Северодонецк полностью.

Об этом в телеэфире заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, высшее руководство РФ поставило задачу перед Дворниковым либо взять полностью Северодонецк, либо отрезать трассу Лисичанск-Бахмут и взять ее под контроль.

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— Поэтому сейчас огромное количество сил, все их резервы, все брошено на выполнение именно этих двух задач, — отметил Гайдай.

Он также отметил, что сейчас Северодонецк условно поделен пополам.

— У нас была тяжелая ситуация. Россияне контролировали 70% города. Но в течение последних двух дней их откинули, город сейчас условно поделен пополам. Бояться они свободно бродить по городу, — сказал глава ОВА.

Сергей Гайдай считает, что российские военные уже сами поверили в свою пропаганду. За последние несколько дней они потеряли большое количество личного состава. К тому же наши военные взяли восемь человек пленных.

— Это то, что всегда происходит с российской армией: они врут, потом верят в то, что наврали, а потом наступают на собственные грабли, — отметил Сергей Гайдай.

9 апреля стало известно, что руководить российскими войсками в Украине назначен командующий Южного военного округа генерал Александр Дворников. Тогда источники отмечали, что от назначения Дворникова ожидают, что общее командование и управление российскими войсками в Украине улучшится.

Как сообщает ГУР Минобороны Украины, подчиненные российскому генералу подразделения вооруженных сил и войск национальной гвардии РФ причастны к военным преступлениям против мирного населения Мариуполя.

Дворникова называют “мясником Алеппо” — он руководил боевыми действиями группы российских войск в Сирии, которые привели к массовой гибели местного гражданского населения, что в последствии мировое сообщество признало военными преступлениями.

В марте 2016 года за свое участие в боях в Сирии Дворников получил звание Героя России.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что Вооруженные силы Украины успешно сдерживают российскую армию в Луганской области, в частности атаки вражеских войск в Северодонецке.

Источник: Сергей Гайдай, BBC