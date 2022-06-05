Генерал РФ Дворніков отримав завдання взяти Сєверодонецьк до 10 червня – Гайдай

Червень, 05 в 16:09

Генерал російської армії Олександр Дворніков отримав завдання до 10 червня захопити Сєвєродонецьк повністю.

Про це у телеефірі заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, вище керівництво РФ поставило завдання перед Дворніковим або взяти повністю Сєверодонецьк, або відрізати трасу Лисичанськ-Бахмут і взяти її під контроль.

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– Тому зараз величезна кількість сил, усі їхні резерви, все кинуте на виконання саме цих двох завдань, – наголосив Гайдай.

Він також зазначив, що зараз Сєвєродонецьк умовно поділений навпіл.

– У нас була тяжка ситуація. Росіяни контролювали 70% міста. Але протягом останніх двох днів їх відкинули, місто зараз умовно поділено навпіл. Вони бояться вільно блукати містом, – сказав глава ОВА.

Сергій Гайдай вважає, що російські військові вже повірили у свою пропаганду. За останні кілька днів вони втратили велику кількість особового складу. До того ж наші військові взяли вісім людей полонених.

– Це те, що завжди відбувається з російською армією: вони брешуть, потім вірять у те, що набрехали, а потім наступають на власні граблі, – наголосив Сергій Гайдай.

9 квітня стало відомо, що керувати російськими військами в Україні призначено командувача Південного військового округу генерала Олександра Дворнікова. Тоді джерела зазначали, що від призначення Дворнікова очікують, що загальне командування та управління російськими військами в Україні покращає.

Як повідомляє ГУР Міноборони України, підлеглі російському генералу підрозділи збройних сил та військ національної гвардії РФ причетні до військових злочинів проти мирного населення Маріуполя.

Дворнікова називають “м’ясником Алеппо” – він керував бойовими діями групи російських військ у Сирії, які призвели до масової загибелі місцевого цивільного населення, що згодом світова спільнота визнала воєнними злочинами.

У березні 2016 року за свою участь у боях у Сирії Дворніков отримав звання Героя Росії.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Збройні сили України успішно стримують російську армію в Луганській області, зокрема атаки ворожих військ у Сєвєродонецьку.

Джерело: Сергій Гайдай, BBC