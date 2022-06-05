Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Генерал РФ Дворніков отримав завдання взяти Сєверодонецьк до 10 червня – Гайдай

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Генерал РФ Дворніков отримав завдання взяти Сєверодонецьк до 10 червня – Гайдай
Фото: Depositphotos

Генерал російської армії Олександр Дворніков отримав завдання до 10 червня захопити Сєвєродонецьк повністю.

Про це у телеефірі заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, вище керівництво РФ поставило завдання перед Дворніковим або взяти повністю Сєверодонецьк, або відрізати трасу Лисичанськ-Бахмут і взяти її під контроль.

Зараз дивляться

– Тому зараз величезна кількість сил, усі їхні резерви, все кинуте на виконання саме цих двох завдань, – наголосив Гайдай.

Він також зазначив, що зараз Сєвєродонецьк умовно поділений навпіл.

– У нас була тяжка ситуація. Росіяни контролювали 70% міста. Але протягом останніх двох днів їх відкинули, місто зараз умовно поділено навпіл. Вони бояться вільно блукати містом, – сказав глава ОВА.

Сергій Гайдай вважає, що російські військові вже повірили у свою пропаганду. За останні кілька днів вони втратили велику кількість особового складу. До того ж наші військові взяли вісім людей полонених.

– Це те, що завжди відбувається з російською армією: вони брешуть, потім вірять у те, що набрехали, а потім наступають на власні граблі, – наголосив Сергій Гайдай.

9 квітня стало відомо, що керувати російськими військами в Україні призначено командувача Південного військового округу генерала Олександра Дворнікова. Тоді джерела зазначали, що від призначення Дворнікова очікують, що загальне командування та управління російськими військами в Україні покращає.

ГУР Міноборони України

Як повідомляє ГУР Міноборони України, підлеглі російському генералу підрозділи збройних сил та військ національної гвардії РФ причетні до військових злочинів проти мирного населення Маріуполя.

Дворнікова називають “м’ясником Алеппо” – він керував бойовими діями групи російських військ у Сирії, які призвели до масової загибелі місцевого цивільного населення, що згодом світова спільнота визнала воєнними злочинами.

У березні 2016 року за свою участь у боях у Сирії Дворніков отримав звання Героя Росії.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Збройні сили України успішно стримують російську армію в Луганській області, зокрема атаки ворожих військ у Сєвєродонецьку.

Джерело: Сергій Гайдай, BBC

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка