Июнь, 05 в 16:28

Украина вошла в затяжную войну, поэтому западные партнеры должны понять, что помощь вооружением не может быть одноразовой – поддержка необходима до самой победы над РФ, заявила в эфире телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр, говоря об анонсированной накануне встрече Рамштайн-3.

– Для нас очень важна помощь западных стран, и мы откровенно говорим о том, что украинская армия профессиональная, она имеет опыт войны с армией РФ с 2014 года. Здесь важно понимать, что у нас не просто армия образца НАТО, поскольку до 24 февраля мы выполнили очень много стандартов, даже больше, чем некоторые страны, уже являющиеся членами Альянса. Но только мотивации и подготовки недостаточно для преодоления РФ без оружия. Поэтому мы открыто ставим вопрос о том, что нам нужна помощь Запада в отношении вооружения. Прежде всего, мы говорим о ПВО и тяжелом вооружении, – подчеркнула она.

Маляр также объяснила, что предоставление оружия – это длительный процесс, поскольку кроме бюрократических преград есть производительный процесс такого вооружения, который достаточно длительный, как и его планирование.

– Поэтому сейчас такой период, когда уже начало поступать оружие, но его еще недостаточно, чтобы дать мощный отпор российской армии. Однако поддержка, учитывая, что мы уже вошли в затяжную войну, нам потребуется всегда. То есть Запад должен понять, что это не что-то одноразовое, а поддержка нужна до самой победы, – подчеркнула заместитель главы Минобороны.

По ее словам, сейчас Украина пытается донести партнерам, что она щит Европы, что мы собой защищаем европейские страны.

Сейчас смотрят

– И для Путина Украина – не последняя цель. Для него Украина является плацдармом, чтобы двигаться дальше. Поэтому они должны понять, что помогая Украине, на самом деле делают огромный вклад в свою собственную безопасность, – подытожила Маляр.

Глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал проведение третьего саммита министров обороны со всего мира на американской базе Рамштайн в Германии, где будет обсуждаться помощь Украине.

Консультативная группа по вопросам обороны Украины была создана по итогам первой встречи на базе Рамштайна, после чего она действует на постоянной основе.