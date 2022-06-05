Одноразова допомога Заходу не зупинить війну: Маляр про очікування від Рамштайн-3

Червень, 05 в 16:28

Україна увійшла в затяжну війну, тому західні партнери мають зрозуміти, що допомога озброєнням не може бути одноразовою – підтримка необхідна до самої перемоги над РФ, заявила в ефірі телемарафону заступник міністра оборони Ганна Маляр, говорячи про зустріч Рамштайн-3, яку анонсували напередодні у Пентагоні.

– Для нас вкрай важлива допомога західних країн, і ми відверто говоримо про те, що українська армія професійна, вона має досвід війни з армією РФ з 2014 року. Тут важливо розуміти, що у нас не просто армія зразка НАТО, оскільки до 24 лютого ми виконали дуже багато стандартів, навіть більше ніж деякі країни, що вже є членами Альянсу. Але лише мотивації та підготовки недостатньо для подолання РФ без зброї. Тому ми відкрито ставимо питання про те, що нам потрібна допомога Заходу саме щодо озброєння. Передусім ми говоримо про ППО і важке озброєння, – наголосила вона.

Маляр також пояснила, що надання зброї – це тривалий процес, оскільки крім бюрократичних перепон є виробнийчий процес такого озброєння, який доволі тривалий, як і його планування.

– Тому зараз такий період, коли вже почала надходити зброя, але її ще недостатньо, щоб дати потужну відсіч російській армії. Проте підтримка, враховуючи, що ми вже ввійшли в затяжну війну, нам потрібна буде завжди. Тобто Захід повинен зрозуміти, що це не щось одноразове, а підтримка потрібна до самої перемоги, – наголосила заступник глави Міноборони.

За її словами, зараз Україна намагається донести партнерам, що вона є щитом Європи, що ми собою захищаємо європейські країни.

Зараз дивляться

– І для Путіна Україна – не остання ціль. Для ньго Україна є плацдармом, щоб рухатися далі. Тому вони мають зрозуміти, що допомагаючи Україні, насправді роблять величезний внесок в свою власну безпеку, – підсумувала Маляр.

Глава Пентагону Ллойд Остін анонсував проведення третього саміту міністрів оборони зі всього світу на американській базі Рамштайн у Німеччині, де обговорюватимуть допомогу Україні.

Консультативна група з питань оборони України була створена за підсумками першої зустрічі на базі Рамштайн, після чого вона діє на постійній основі.