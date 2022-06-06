Жовква назвал даты дискуссии о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС

Июнь, 06 в 20:28

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква утверждает, что представители Евросовета проведут предметную дискуссию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата в члены Европейского Союза во время очередного заседания, которое пройдет 23-24 июня.

– Европейский совет отдельно отметил подготовку Европейской комиссией заключения о соответствии Украины Копенгагенским критериям членства в ЕС и сообщил, что предметная дискуссия о статусе кандидата для Украины будет проведена на следующем очередном заседании Европейского совета 23-24 июня текущего года, – рассказал Жовква во время брифинга в Офисе президента в понедельник, 6 июня.

Кроме того, замглавы ОП сообщил, что заключение Еврокомиссии о соответствии Украины Копенгагенским критериям членства в ЕС власти получат уже в течение этой недели или же в начале следующей.