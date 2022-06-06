Жовква назвав дати дискусії щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС

Червень, 06 в 20:28

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква стверджує, що представники Євроради проведуть предметну дискусію щодо надання Україні статусу країни-кандидата до членів Європейського Союзу під час чергового засідання, яке відбудеться 23-24 червня.

– Європейська рада окремо відзначила процес підготовки Європейською комісією висновку про відповідність України Копенгагенським критеріям членства в ЄС та повідомила, що предметна дискусія про статус кандидата для України буде проведена на наступному черговому засіданні Європейської ради 23-24 червня поточного року, – розповів Жовква під час брифінгу. в офісі президента в понеділок, 6 червня.

Крім того, заступник голови ОП повідомив, що висновок Єврокомісії про відповідність України Копенгагенським критеріям членства в ЄС влада отримає вже протягом цього тижня або ж на початку наступного.