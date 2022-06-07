Июнь, 07 в 9:14

Российские оккупанты продолжают штурм Северодонецка, боевые действия за город в разгаре. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, Вооруженные силы Украины отбили штурм россиян в направлении Новоохтырки и Воронового. В районе Белогоровки враг использует диверсионно-разведывательные группы.

За прошедшие сутки ВСУ отбили десять атак оккупантов, уничтожили один танк, три артиллерийские системы, две боевые бронированные машины, один автомобиль и два склада с боеприпасами.

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Также Сергей Гайдай добавил, что россияне обстреляли в Лисичанске рынок, горный колледж и школу, где пострадали два человека.

Несколько часов спасатели ликвидировали возгорание торговых павильонов рынка общей площадью 1 тыс. кв. м. Пламя удалось потушить только ближе к вечеру.

Бои за Северодонецк в разгаре, ВСУ отбили штурм возле двух сел — Гайдай / 6 фотографий

Разрушениям подверглись учебные заведения города – здание горно-индустриального профессионального колледжа, которое практически выгорело, а также общеобразовательная школа, откуда эвакуировали двух пострадавших. Еще троих раненых в Лисичанске и Приволье госпитализировали в больницы других регионов – это два мужчины и женщина.

Утром 6 июня оккупанты массово обстреляли город Золотое, где, по предварительным данным, разрушены сразу 13 домов. Днем россияне ударили по городу Горское – 11 поврежденных домов.

Фото: Сергей Гайдай