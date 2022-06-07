Червень, 07 в 9:14

Російські окупанти продовжують штурм Сєвєродонецька, бойові дії за місто у розпалі. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, Збройні сили України відбили штурм росіян у напрямку Новоохтирки та Воронового. У районі Білогорівки ворог використовує диверсійно-розвідувальні групи.

Протягом минулої доби ЗСУ відбили десять атак окупантів, знищили один танк, три артилерійські системи, дві бойові броньовані машини, один автомобіль та два склади з боєприпасами.

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Також Сергій Гайдай додав, що росіяни обстріляли в Лисичанську ринок, гірничий коледж та школу, де постраждали дві людини.

Декілька годин рятувальники ліквідовували загоряння торговельних павільйонів ринку загальною площею 1 тис. кв. м. Полум’я вдалося приборкати лише ближче до вечора.

Бої за Сєвєродонецьк у розпалі, ЗСУ відбили штурм біля двох сіл – Гайдай / 6 фотографий

Руйнувань зазнали навчальні заклади міста – будівля гірничо-індустріального фахового коледжу, яка практично вигоріла, а також загальноосвітня школа, звідки евакуювали двох постраждалих. Ще трьох поранених у Лисичанську і Привіллі госпіталізували до лікарень інших регіонів – це два чоловіки та жінка.

Вранці 6 червня окупанти масово обстріляли місто Золоте, де, за попередніми даними, зруйновано одразу 13 будинків. Вдень росіяни вдарили по місту Гірське – 11 пошкоджених будинків.

Фото: Сергій Гайдай