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Факти / Україна

Втрати окупантів із початку війни становлять 31 360 осіб – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати окупантів із початку війни становлять 31 360 осіб – Генштаб

Російський ворог на війні в Україні продовжує зазнавати чималих втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляють у Генеральному штаб ЗСУ.

Так, станом на 7 червня 2022 року окупанти втратили близько 31 360 (+110) осіб.

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Інші втрати противника:

  • танків ‒ 1390 (+4) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 3416 (+16) од.,
  • артилерійських систем – 694 (+4) од.,
  • РСЗВ – 207 (+0) од.,
  • засобів ППО – 96 (+0) од.,
  • літаків – 212 (+1) од.,
  • гелікоптерів – 177 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 553 (+2),
  • крилатих ракет – 125 (+0),
  • кораблів / катерів – 13 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2405 (+10) од.,
  • спеціальної техніки – 53 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.

Раніше повідомлялося, що львівські десантники знищили близько 50 осіб так званого елітного полку РФ.

Фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Генштаб ЗСУ
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