Втрати окупантів із початку війни становлять 31 360 осіб – Генштаб
Російський ворог на війні в Україні продовжує зазнавати чималих втрат у живій силі та техніці.
Про це повідомляють у Генеральному штаб ЗСУ.
Так, станом на 7 червня 2022 року окупанти втратили близько 31 360 (+110) осіб.
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Інші втрати противника:
- танків ‒ 1390 (+4) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 3416 (+16) од.,
- артилерійських систем – 694 (+4) од.,
- РСЗВ – 207 (+0) од.,
- засобів ППО – 96 (+0) од.,
- літаків – 212 (+1) од.,
- гелікоптерів – 177 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 553 (+2),
- крилатих ракет – 125 (+0),
- кораблів / катерів – 13 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2405 (+10) од.,
- спеціальної техніки – 53 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.
Раніше повідомлялося, що львівські десантники знищили близько 50 осіб так званого елітного полку РФ.
Фото: Генштаб ЗСУ