Червень, 07 в 11:13

Російський ворог на війні в Україні продовжує зазнавати чималих втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляють у Генеральному штаб ЗСУ.

Так, станом на 7 червня 2022 року окупанти втратили близько 31 360 (+110) осіб.

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Інші втрати противника:

танків ‒ 1390 (+4) од.,

бойових броньованих машин ‒ 3416 (+16) од.,

артилерійських систем – 694 (+4) од.,

РСЗВ – 207 (+0) од.,

засобів ППО – 96 (+0) од.,

літаків – 212 (+1) од.,

гелікоптерів – 177 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 553 (+2),

крилатих ракет – 125 (+0),

кораблів / катерів – 13 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2405 (+10) од.,

спеціальної техніки – 53 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.

Раніше повідомлялося, що львівські десантники знищили близько 50 осіб так званого елітного полку РФ.

Фото: Генштаб ЗСУ