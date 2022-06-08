Червень, 08 в 20:42

Бойові дії у Сєвєродонецьку йдуть не у промисловій зоні, а прямо на вулицях міста.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, таким чином ситуація кардинально відрізняється від подій у Маріуполі, де бої йшли безпосередньо на заводі Азовсталь.

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Сергій Гайдай заявив, що наразі більшу частину міста контролюють російські війська, проте загрози оточення українських сил у Луганській області немає.

За його словами, ситуація складна, але командування Збройних Сил України її контролює.

Раніше окупаційне Міноборони РФ повідомляло, що сили загарбників нібито взяли під контроль вулиці Сєвєродонецька. Тим самим, Сергій Гайдай спростував повідомлення з міністерства країни-агресора.

Також 8 червня глава Луганської ОВА повідомив, що російські загарбники кинули величезні сили, щоб захопити всю територію Луганської області.

Він висловив сподівання, що вдасться протримати Лисичанськ щонайменше до моменту, коли в Україну надійде достатня кількість зброї.

Фото: Сергій Гайдай