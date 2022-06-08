Россиянам не удается перерезать трассу Лисичанск – Бахмут, чтобы окружить наши силы – Гайдай

Июнь, 08 в 16:34

Захватчики бросили огромные силы, чтобы захватить всю территорию Луганской области. Несмотря на тяжелые бои и шквальные обстрелы, украинские защитники до сих пор удерживают часть Северодонецка. Об этом в интервью рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он подчеркнул, что “россияне хвастались, что возьмут город под контроль через несколько часов”. Но им не удается перерезать трассу Лисичанск – Бахмут, чтобы окружить наши силы. Глава ОВА добавил, что “ситуация тяжелая, но контролируемая”.

– По Северодонецку тяжелая ситуация. Для россиян это (захват города,– Ред.) принципиально, потому что они уже соврали, что они его полностью контролируют, а на самом деле в городе продолжаются бои. Поэтому они бросают туда все резервы и бьют из всего, что у них есть. Ситуация достаточно динамично развивается, – сказал он.

По его словам, несколько дней назад украинские спецназовцы действительно вошли и зачистили почти полностью половину города.

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— Когда россияне это поняли, просто начали равнять его с землей авиаударами и артиллерией. Нет смысла сидеть в какой-то многоэтажке и ждать, пока все разрушат полностью. Поэтому наши сейчас снова контролируют только окраину города. Но бои еще идут, Северодонецк наши защищают, говорить, что россияне полностью контролируют город, нельзя. И в ближайшее время надеюсь, что такого и не будет, — добавил он.

Он выразил надежду, что удастся продержать Лисичанск как минимум до момента, когда в Украину поступит достаточное количество оружия.

– Лисичанск находится на горе и его действительно удобнее защищать. Мне бы хотелось, чтобы мы продержались там как минимум до того момента, когда приедет достаточное количество дальнобойного оружия, чтобы мы могли оттеснить их “арту”, – это для нас головная боль.

Что касается трассы Лисичанск – Бахмут, то она контролируется россиянами, но и “обстреливается очень мощно”. Украина имеет доступ в Лисичанск и по словам Гайдая, туда ежедневно доставляются гуманитарные грузы, а также пытаются эвакуировать оттуда по 10, 15, 20 человек.

Фото: Сергей Гайдай