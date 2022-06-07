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Факты / Украина / Общество

Северодонецк может продержаться еще достаточно долго – военный эксперт

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Сєверодонецьк
Фото: Getty Images

По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, Северодонецк сможет продержаться еще долго. В интервью Радио НВ он также отметил, что сам город почти полностью зачищен от врагов.

— Судя по официальным и неофициальным источникам, Северодонецк уже практически полностью зачищен от врагов. И сейчас он находится под контролем украинской власти. Но с военной точки зрения данная операция имеет тактическое значение. И не имеет такого большого оперативного или стратегического значения, – сказал Жирохов.

По словам военного эксперта, удержание украинскими военными Северодонецка – скорее “символическая победа”, хотя город “может держаться еще достаточно долго”.

— Потому что, имея под рукой Лисичанск и бывшие территории бывшего завода Азот, где есть большие бомбоубежища, и есть большое количество разных зданий, там можно держать оборону очень долго, — объяснил он.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты продолжают штурм Северодонецка, а боевые действия за город в разгаре. Он отметил, что ВСУ отразили штурм около двух сел в направлении Новоохтырки и Воронового.

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Источник: Новое время
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