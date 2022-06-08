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Факты / Украина

Готовы платить за паспорта РФ: оккупанты готовятся ко Дню России на Херсонщине

Татьяна Забожко, редактор ленты
Окупація Херсона

Оккупанты начали подготовку к Дню России в Херсонской области.

По данным Оперативного командования Юг, так называемая администрация во временно оккупированном Херсоне готова платить за получение российского паспорта и поддержку референдума.

Однако желающих среди населения почти нет, отмечают в ОК Юг.

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– Тем временем в Херсоне регулярно появляются проукраинские и антиоккупационные листовки,  государственные флаги Украины, – констатируют в Оперативном командовании.

Кроме того, оккупанты на Юге понесли потери от украинских ракетно-артиллерийских подразделений и авиации.

Украинские защитники, по предварительной информации, уничтожили несколько единиц бронированной техники и склад боеприпасов, нанеся четыре удара по скоплению сил армии РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 105-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

Фото: Людмила Денисова

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