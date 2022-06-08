Готовы платить за паспорта РФ: оккупанты готовятся ко Дню России на Херсонщине
Оккупанты начали подготовку к Дню России в Херсонской области.
По данным Оперативного командования Юг, так называемая администрация во временно оккупированном Херсоне готова платить за получение российского паспорта и поддержку референдума.
Однако желающих среди населения почти нет, отмечают в ОК Юг.
– Тем временем в Херсоне регулярно появляются проукраинские и антиоккупационные листовки, государственные флаги Украины, – констатируют в Оперативном командовании.
Кроме того, оккупанты на Юге понесли потери от украинских ракетно-артиллерийских подразделений и авиации.
Украинские защитники, по предварительной информации, уничтожили несколько единиц бронированной техники и склад боеприпасов, нанеся четыре удара по скоплению сил армии РФ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 105-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: ОК Юг
Фото: Людмила Денисова