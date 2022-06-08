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Факти / Україна

Готові платити за паспорти РФ: окупанти готуються до Дня Росії на Херсонщині

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Окупація Херсона

Окупанти розпочали підготовку до відзначення Дня Росії в Херсонській області.

За даними Оперативного командування Південь, так звана адміністрація в тимчасово окупованому Херсоні готова платити за отримання російського паспорта та підтримку референдуму.

Однак прихильників серед населення майже немає, зазначають в ОК Південь.

Зараз дивляться

– Натомість Херсон регулярно вкривають проукраїнські та антиокупаційні листівки, всюди з’являються державні прапори України, – констатують в Оперативному командуванні.

Крім того, окупанти на Півдні зазнали втрат від українських ракетно-артилерійських підрозділів та авіації.

Українські захисники, за попередньою інформацією, знищили кілька одиниць броньованої техніки та склад боєприпасів, завдавши чотирьох ударів по скупченню сил армії РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 105-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

Фото: Людмила Денісова

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