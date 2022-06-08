Готові платити за паспорти РФ: окупанти готуються до Дня Росії на Херсонщині
Окупанти розпочали підготовку до відзначення Дня Росії в Херсонській області.
За даними Оперативного командування Південь, так звана адміністрація в тимчасово окупованому Херсоні готова платити за отримання російського паспорта та підтримку референдуму.
Однак прихильників серед населення майже немає, зазначають в ОК Південь.
– Натомість Херсон регулярно вкривають проукраїнські та антиокупаційні листівки, всюди з’являються державні прапори України, – констатують в Оперативному командуванні.
Крім того, окупанти на Півдні зазнали втрат від українських ракетно-артилерійських підрозділів та авіації.
Українські захисники, за попередньою інформацією, знищили кілька одиниць броньованої техніки та склад боєприпасів, завдавши чотирьох ударів по скупченню сил армії РФ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 105-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ОК Південь
Фото: Людмила Денісова