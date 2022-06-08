Оккупанты вводят в обращение рубль и ищут в РФ учителей для херсонцев – разведка
В Херсонской области российские захватчики заставляют местную администрацию действовать в соответствии с указаниями Кремля.
В настоящее время во временно оккупированном регионе военные РФ вводят в обращение российский рубль, чтобы сделать его “законным платежным средством”.
Кроме того, захватчики ищут в России учителей, чтобы ввести в херсонских общеобразовательных заведениях обучение на русском языке по школьной программе РФ.
– Вероятно, Россия будет оправдывать оккупацию Херсона улучшением управления и уровня жизни украинского народа, – предполагают в разведке Минобороны Великобритании.
Напомним, что в британском ведомстве отметили успешную контратаку украинских войск в юго-западной части Херсонской области.
Там подчеркнули, что Украине удалось восстановить плацдарм на восточном берегу реки Ингулец.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 105-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Ministry of Defence