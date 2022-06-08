Июнь, 08 в 14:10

В Херсонской области российские захватчики заставляют местную администрацию действовать в соответствии с указаниями Кремля.

В настоящее время во временно оккупированном регионе военные РФ вводят в обращение российский рубль, чтобы сделать его “законным платежным средством”.

Кроме того, захватчики ищут в России учителей, чтобы ввести в херсонских общеобразовательных заведениях обучение на русском языке по школьной программе РФ.

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– Вероятно, Россия будет оправдывать оккупацию Херсона улучшением управления и уровня жизни украинского народа, – предполагают в разведке Минобороны Великобритании.

Напомним, что в британском ведомстве отметили успешную контратаку украинских войск в юго-западной части Херсонской области.

Там подчеркнули, что Украине удалось восстановить плацдарм на восточном берегу реки Ингулец.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 105-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence